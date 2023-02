Trotz Coronapandemie hat sich die Zahl der Kinos im Saarland kaum verändert. Im ersten Halbjahr 2022 gab es 24 Spielstätten und damit nur eine weniger im Vor-Corona-Jahr 2019, so die Daten der Filmförderanstalt in Berlin. Düster sieht es jedoch bei den Besucherzahlen und beim Umsatz aus. So sackte die Besucherzahl im Vergleich um über 39 Prozent, der Umsatz lag rund 34 Prozent unter dem des ersten Halbjahrs 2019. Der Eintrittspreis stieg etwas, fast 8,70 Euro kostete letztes Jahr ein Ticket. Vor Beginn der Pandemie hatte der Preis bei 8,05 Euro gelegen. In den Jahren 2020 und 2021 waren die Kinos zum Teil lange geschlossen gewesen, es gab jedoch staatliche Hilfsprogramme.