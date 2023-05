Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat in den vergangenen Wochen drei seiner vier Corona-Testcenter in Zweibrücken geschlossen. Der ASB hält an seinem Standort fest, und auch der Privatbetreiber am Outlet und Globus will bis Jahresende das Angebot aufrecht erhalten.

„Die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Wir machen in der Stadt noch 1000 Tests in der Woche. In Spitzenzeiten waren es etwa 4000“, berichtet Hans Prager, Geschäftsführer