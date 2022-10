Die Coronawerte in der Südwestpfalz sinken. Nach dem Stand von Dienstagmorgen liegen die Inzidenzwerte in Zweibrücken bei 1146, im Landkreis bei 1342 und in Pirmasens bei 1118. Ende vergangener Woche lagen sie in Zweibrücken und im Kreis um 30 Prozent höher, in Pirmasens um 20 Prozent. Bis Dienstagmittag wurden weitere 665 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst, darunter 173 aus Pirmasens, 109 aus Zweibrücken, 62 aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, 19 aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, 60 aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, 71 aus der Verbandsgemeinde Rodalben, 72 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, 25 aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und 74 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Drei ältere Menschen mit Covid gestorben

Das Gesundheitsamt meldet allerdings drei weitere Todesfällen im Zusammenhang mit einer Sars-Cov-2-Infektion. Aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland verstarben eine Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahren mit dem Corona-Virus und ein Mann im Alter zwischen 70 und 75 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Für beide ist der Impfstatus unbekannt. Aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben verstarb ein Mann im Alter zwischen 90 und 95 Jahren mit dem Corona-Virus, er war einmal geimpft.

Positiv getestet wurden ein Kind im Kindergarten Busenberg, sowie je eine Betreuungskraft in den Kindergrippen Apfelbäumchen und der Kindertagesstätte in den Fuchslöchern in Zweibrücken. Weiterhin liegt ein positives Testergebnis vor für eine Schülerin der Käthe-Dassler Realschule plus in Pirmasens. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sind in Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: je eine Person in der Pflege- und Senioreneinrichtung Haus am Kurpark in Dahn und dem Haus Bethanien in Pirmasens, sechs in der Pflege- und Senioreneinrichtung Pro Seniore in Pirmasens, eine Person im Haus Edelberg in Rodalben und drei im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken.