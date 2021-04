Die Kreisverwaltung meldet für Freitag 21 neue Coronafälle. Sie verteilen sich auf Zweibrücken (6), Pirmasens (6) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (2) und Thaleischweiler-Wallhalben (7). 15 der 21 Personen befanden sich bereits in Quarantäne. Die Inzidenz lag nach Angaben des Robert-Kochs-Instituts am Freitag in Zweibrücken bei 164, in Pirmasens bei 117 und im Kreis bei 79. Am Samstag wird die Inzidenz in Zweibrücken (146) und dem Kreis (74) weiter sinken, in Pirmasens leicht auf 119 steigen.