In Zweibrücken waren am 12. Mai, am Stichtag für die Zählung, 1213 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet – 46 weniger als im April und 71 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Im Monatsbericht gibt die Agentur für Arbeit die Arbeitslosenquote der Stadt nun mit 6,6 Prozent an, 0,1 Prozentpunkte geringer als im Vormonat.

Die Arbeitskräftenachfrage der im Stadtgebiet ansässigen Unternehmen zieht an: Der Agentur wurden im vergangenen Monat neu 122 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 38 mehr als die Bedarfsanmeldung im April. Mitte Mai waren 450 Arbeitsplätze zu besetzen – sofern sie bei der Agentur für Arbeit gemeldet waren.

Die Arbeitskräfte-Nachfrage steigt mit der Verbesserung der Pandemie-Lage. Lockerungen gerade für den Handel dürften die Nachfrage weiter nähren. In der Westpfalz, dem ganzen Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, waren laut Monatsbericht seit längerem wieder mehr als 5000 offene Stellen registriert. Genau 5032, 860 mehr als im Mai 2020. Peter Weißler, der Chef der westpfälzischen Agentur für Arbeit, sieht eine hohe Bereitschaft der Unternehmen, wieder Personal aufzubauen. Das breite Arbeitsstellenangebot sei eine sehr gute Plattform für die kommenden Monate und lasse einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit erwarten. Im Bezirk waren im Mai dennoch 18 025 der erwerbsfähigen Einwohner arbeitssuchend, allerdings 1413 weniger als im April – ein Rückgang um 7,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote wird mit 6,4 Prozent angegeben.

Im Landkreis Südwestpfalz waren laut Monatsbericht Mai 2100 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. 47 weniger als im Vormonat und 154 weniger als im Mai vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 4,1 Prozent im Landkreis. Die Chancen für Arbeitssuchende mehrten sich auch im Landkreis. Ansässige Unternehmen meldeten der Agentur 84 neu zu besetzende Stellen. Im Angebot insgesamt waren damit 510.