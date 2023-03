Im März waren weniger Zweibrücker arbeitslos gemeldet als im Februar, 30 weniger. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der Agentur für Arbeit hervor. Am Zähltag Mitte März waren demnach 1244 als arbeitssuchend und vermittelbar gemeldet. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent. Nahezu gleich blieb die Zahl im Landkreis Südwestpfalz. Die Agentur meldet 14 Arbeitssuchende mehr, insgesamt 1974. Die-Arbeitslosenquote des Landkreises: 3,9 Prozent, damit unverändert gegenüber Februar.

Mit dem März-Report liefert die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens auch Zahlen zur abhängigen Beschäftigung in der Westpfalz nach. Im September 2022 waren demnach 170.934 Menschen in sozialversicherungspflichtiger Arbeit – die höchste Zahl seit Beginn der Erhebung nach einheitlichen, vergleichbaren Kriterien, 1999. Insbesondere eine starke Entwicklung in Zweibrücken, in Kaiserslautern und im Kreis Kaiserslautern hätten zur Rekordbeschäftigung beigetragen.