Die Spielklassen-Strukturreform kommt. Doch was sagen die betroffenen Vereine dazu? Wir haben nachgefragt und in einem Punkt fällt das Urteil eindeutig aus.

Dass die Spielklasse-Strukturreform kommt, steht nicht erst seit den drei gut besuchten Informationsveranstaltungen des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) in Edenkoben, Kaiserslautern und Mainz-Bretzenheim fest, zumal die Akzeptanz bei den 488 Vertretern von 244 Vereinen hoch war. Laut SWFV sprachen sich 79,5 Prozent der anwesenden Vereine für das vorgeschlagene Spielklassen-Modell aus, 9,8 Prozent votierten für die Ausarbeitung eines alternativen Modells, 10,7 Prozent plädierten für die Beibehaltung des bisherigen Systems.

Ab der Saison 2027/28 wird aufgrund der rückläufigen Spieler- und damit Mannschaftszahlen die B-Klasse (mit 36 statt 19 Staffeln im SWFV-Gebiet) die unterste Wettbewerbsklasse sein. Die C-Klasse, wenn sie weiter so heißt, wird dann als eine Art Freizeitliga die Option bieten, mit Siebener-Teams auf Kleinfeldern mit kleineren Toren eventuell in Doppelrunden zu spielen. Es wird ein Meister ermittelt, aber Siebener-Teams können nicht in die B-Klasse aufsteigen.

Das Schicksal der Meister

Doch was ist mit den Meistern der C-Klasse in der kommenden Saison? Steigen die „nur“ in die B-Klasse auf, wohin das Gros der Teams sowieso eingruppiert wird, egal, ob sie nun in der C-Klasse Platz eins, drei oder fünf einnehmen? Mit Ja beantwortete der SWFV diese Frage, womit nun klar ist, dass die C-Klasse-Meisterschaft am Ende der Saison 2026/27 nicht so bedeutsam sein wird wie all die Jahre zuvor. Doch wer will denn überhaupt in der Saison 2027/28 in einer C-Klasse als „Just-for-fun-Liga“ spielen? Wir haben nachgefragt.

Die Zugehörigkeit zur B-Klasse in der Saison 2027/28 ist für Andreas Hellwig, einer von drei Vorsitzenden des FC Kleinsteinhausen , alternativlos. „Wir wollen unbedingt in der B-Klasse spielen“, erklärt Hellwig. „Just for fun“ in der C-Klasse zu kicken „ist nicht unser Anspruch“, bekräftigt er. „Vernünftig“ solle Fußball gespielt werden, mit dem Anspruch aufsteigen zu können, was in der künftigen C-Klasse nicht mehr möglich ist. „Wir werden uns sehr viel Mühe geben, damit uns das gelingt“, so Hellwig, dessen FCK-Mannschaft derzeit in der C-Klasse West auf Torejagd geht.

Vorher aufsteigen

Auch beim Ligakonkurrenten TSG Mittelbach/Hengstbach verschwendet man keine Gedanken daran, ab 2027/28 der C-Klasse anzugehören. „Zumal wir bereits in dieser Runde in die B-Klasse aufsteigen möchten“, sagt der TSG-Vorsitzende Benjamin Hunsicker und hat damit eine frühere Zugehörigkeit zur B-Klasse noch nicht abgehakt. Fußball zu spielen, wie in den vergangenen Jahrzehnten sei für die TSG völlig normal, alles andere sei einfach nicht vorstellbar. Voraussetzung für das Vorhaben: „Es muss von den Leuten her passen.“

Was Hunsicker indes aktuell stört, sind die zahlreichen zweiten Mannschaften im Spielbetrieb der C-Klasse. So habe die TSG nicht selten gegen zweite Mannschaften antreten müssen, in denen viele Beine von Erstmannschaftsspielern an den Ball traten. Hunsicker: „Im Saarland, wo ich gespielt habe, gibt es sowas nicht.“

„Nein, in diese C-Klasse wollen wir überhaupt nicht. Das ist keine Option für uns“, verdeutlicht auch Heinrich Klein, der Vorsitzende des FC Höhfröschen . Bei den „Fröschen“, die für die laufende Runde nur in einer Spielgemeinschaft mit der SG Rieschweiler ein Team in der C-Klasse West anmelden konnten, habe sich die Situation merklich verbessert. Jüngst in einem Match konnte die SG sogar gleich sechs Auswechselspieler aufbieten. Klein: „Die Aussichten für die kommende Saison sind gut.“

B-Klasse statt „Freizeitliga“

„Wir wollen unbedingt in der künftigen B-Klasse spielen. Nur das ist unser Ziel“, betont Jens Keller (44), Trainer, Spielleiter und zweiter Vorsitzende der Sportvereinigung Ludwigswinkel , die seit 18 Jahren in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost kickt. Einem Match in der „Freizeitliga“ fehle der Reiz und der Ansporn.