Fußball RHEINPFALZ Plus Artikel Wenig Interesse an C-Klasse als „Just-for-fun-Liga“

Die TSG Mittelbach-Hengstbach (in Schwarz-Rot) und der TuS Wattweiler (in Blau, vorne in Orange Torwart Martin Reichling) stelle
Die TSG Mittelbach-Hengstbach (in Schwarz-Rot) und der TuS Wattweiler (in Blau, vorne in Orange Torwart Martin Reichling) stellen erste Mannschaften im Spielbetrieb der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West. In Mittelbach kann sich keiner vorstellen, nach der Liga-Strukturreform ab der Saison 2027/28 noch weiter in der C-Klasse anzutreten.

Die Spielklassen-Strukturreform kommt. Doch was sagen die betroffenen Vereine dazu? Wir haben nachgefragt und in einem Punkt fällt das Urteil eindeutig aus.

Dass die Spielklasse-Strukturreform kommt, steht nicht erst seit den drei gut besuchten Informationsveranstaltungen des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) in Edenkoben, Kaiserslautern und Mainz-Bretzenheim fest, zumal die Akzeptanz bei den 488 Vertretern von 244 Vereinen hoch war. Laut SWFV sprachen sich 79,5 Prozent der anwesenden Vereine für das vorgeschlagene Spielklassen-Modell aus, 9,8 Prozent votierten für die Ausarbeitung eines alternativen Modells, 10,7 Prozent plädierten für die Beibehaltung des bisherigen Systems.

Ab der Saison 2027/28 wird aufgrund der rückläufigen Spieler- und damit Mannschaftszahlen die B-Klasse (mit 36 statt 19 Staffeln im SWFV-Gebiet) die unterste Wettbewerbsklasse sein. Die C-Klasse, wenn sie weiter so heißt, wird dann als eine Art Freizeitliga die Option bieten, mit Siebener-Teams auf Kleinfeldern mit kleineren Toren eventuell in Doppelrunden zu spielen. Es wird ein Meister ermittelt, aber Siebener-Teams können nicht in die B-Klasse aufsteigen.

Das Schicksal der Meister

Doch was ist mit den Meistern der C-Klasse in der kommenden Saison? Steigen die „nur“ in die B-Klasse auf, wohin das Gros der Teams sowieso eingruppiert wird, egal, ob sie nun in der C-Klasse Platz eins, drei oder fünf einnehmen? Mit Ja beantwortete der SWFV diese Frage, womit nun klar ist, dass die C-Klasse-Meisterschaft am Ende der Saison 2026/27 nicht so bedeutsam sein wird wie all die Jahre zuvor. Doch wer will denn überhaupt in der Saison 2027/28 in einer C-Klasse als „Just-for-fun-Liga“ spielen? Wir haben nachgefragt.

Die Zugehörigkeit zur B-Klasse in der Saison 2027/28 ist für Andreas Hellwig, einer von drei Vorsitzenden des FC Kleinsteinhausen, alternativlos. „Wir wollen unbedingt in der B-Klasse spielen“, erklärt Hellwig. „Just for fun“ in der C-Klasse zu kicken „ist nicht unser Anspruch“, bekräftigt er. „Vernünftig“ solle Fußball gespielt werden, mit dem Anspruch aufsteigen zu können, was in der künftigen C-Klasse nicht mehr möglich ist. „Wir werden uns sehr viel Mühe geben, damit uns das gelingt“, so Hellwig, dessen FCK-Mannschaft derzeit in der C-Klasse West auf Torejagd geht.

Vorher aufsteigen

Auch beim Ligakonkurrenten TSG Mittelbach/Hengstbach verschwendet man keine Gedanken daran, ab 2027/28 der C-Klasse anzugehören. „Zumal wir bereits in dieser Runde in die B-Klasse aufsteigen möchten“, sagt der TSG-Vorsitzende Benjamin Hunsicker und hat damit eine frühere Zugehörigkeit zur B-Klasse noch nicht abgehakt. Fußball zu spielen, wie in den vergangenen Jahrzehnten sei für die TSG völlig normal, alles andere sei einfach nicht vorstellbar. Voraussetzung für das Vorhaben: „Es muss von den Leuten her passen.“

Was Hunsicker indes aktuell stört, sind die zahlreichen zweiten Mannschaften im Spielbetrieb der C-Klasse. So habe die TSG nicht selten gegen zweite Mannschaften antreten müssen, in denen viele Beine von Erstmannschaftsspielern an den Ball traten. Hunsicker: „Im Saarland, wo ich gespielt habe, gibt es sowas nicht.“

„Nein, in diese C-Klasse wollen wir überhaupt nicht. Das ist keine Option für uns“, verdeutlicht auch Heinrich Klein, der Vorsitzende des FC Höhfröschen. Bei den „Fröschen“, die für die laufende Runde nur in einer Spielgemeinschaft mit der SG Rieschweiler ein Team in der C-Klasse West anmelden konnten, habe sich die Situation merklich verbessert. Jüngst in einem Match konnte die SG sogar gleich sechs Auswechselspieler aufbieten. Klein: „Die Aussichten für die kommende Saison sind gut.“

B-Klasse statt „Freizeitliga“

„Wir wollen unbedingt in der künftigen B-Klasse spielen. Nur das ist unser Ziel“, betont Jens Keller (44), Trainer, Spielleiter und zweiter Vorsitzende der Sportvereinigung Ludwigswinkel, die seit 18 Jahren in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost kickt. Einem Match in der „Freizeitliga“ fehle der Reiz und der Ansporn.

Auch bei Ludwigswinkels Klassenkonkurrent FC Ruppertsweiler, der diese Saison mit einer Flex-Mannschaft im Spielbetrieb ist (und damit kein Aufstiegsrecht hat), kann sich niemand vorstellen, in der Saison 2027/28 in der „neuen“ C-Klasse mitzumachen. „Ein ordentlicher Spielbetrieb ist alles, was wir wollen. Und den gibt es dann nur noch ab der B-Klasse“, erklärt FCR-Vorsitzender Frank Augustin.

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