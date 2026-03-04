Bei einem Verkehrsunfall in St. Ingbert-Rohrbach am Mittwochmorgen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Oberen Kaiserstraße, als ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Cupra im Bereich der Straße Kirkeler Dell wendete und anschließend wieder in Richtung St. Ingbert fuhr. Dabei stieß er mit einem Citroen zusammen, der auf der Oberen Kaiserstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Citroen aus. Die 54-jährige Fahrerin des Citroen und der Cupra-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden ist laut Polizei hoch. Zeugen bittet die Polizeiinspektion St. Ingbert, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.