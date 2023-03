In Rosenkopf sind sich Bürgermeister Christian Plagemann und der Gemeinderat unsicher, inwiefern die Tempotafel der Verbandsgemeinde in der Ortsdurchfahrt Wirkung zeigt. Viele Autofahrer fahren Tempo 50, wie vorgeschrieben. Es gibt aber auch Raser.

Der gewünschte Effekt der Tafel, nämlich dass Autos deutlich langsamer durchs Dorf fahren, bleibt laut Plagemann aus. Es mache keinen großen Unterschied, ob die Tafel die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt oder nicht. „Der Schnellste hatte knapp 100 Sachen drauf“, sagte Plagemann, was kein Einzelfall gewesen sei. Trotzdem liege die allgemeine Durchschnittsgeschwindigkeit sogar leicht unter der Tempobegrenzung. Plagemann will nun Angebote für eine eigene Tempotafel einholen. Und will klären, ob diese dauerhaft in der Ortsdurchfahrt angebracht wird oder ob sie in Rosenkopf von Straße zu Straße wechseln soll. „Wir haben viele Tempo-30-Zonen im Dorf. Dort könnte man eine solche Tafel auch mal hinhängen“, möchte der Bürgermeister das Thema bald im Rat diskutieren lassen.