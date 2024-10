„Wetten, dass …?“, „Monk“ oder doch lieber „Derrick“? Welche Serien und Shows haben die Zweibrücker früher geschaut? Welche wünschen sie sich zurück? Wir haben uns umgehört.

„Als Kind war ,Spongebob’ der King“, erzählt Federico Cabras. „Ich hab’ damals auch viel Anime geschaut, ,One Piece’, und sowas.“ Für seine Liebe zu dieser Serie brachte er ein Opfer: „In der Grundschule bin ich immer extra um sechs Uhr aufgestanden, damit ich auf Tele 5 noch die paar Folgen mitkriege. Und dann bin ich zur Grundschule gefahren worden.“ Denn die liefen da nur morgens. Auch „Die Simpsons“ waren für den Zweibrücker in seiner Kindheit ein Klassiker. Die gelbe Familie guckt er sich heute immer noch hin und wieder an. Einen Fernseher hat er nicht mehr, stattdessen streamt er alles. Dass die Science-Fiction-Serie „Alphas“ weitergeht, wünscht er sich. Die hat er gern geschaut und dann erfahren, dass sie abgesetzt wurde. Da ging es um eine Gruppe von Menschen mit besonderen Kräften, die versuchen, ihresgleichen zu finden.

Federico Cabras Foto: Laborenz

Oliver Mächtil ist „groß geworden mit Shows wie ,Auf Los geht’s los’ oder ,Der Große Preis’“. Sollten diese Shows noch mal ins Fernsehen kommen – als Remake? Moderator Hans-Joachim Kulenkampff („Einer wird gewinnen“), der seine ersten Quizsendungen vor 70 Jahren hatte, sei ein einmaliger Showmaster gewesen. „Solche Shows kann man dann nicht mehr wiederholen, weil es diese Showmaster nicht mehr gibt.“ Zudem wäre es für den 55-jährigen Zweibrücker dann nur noch „ein aufgewärmtes Konzeptprinzip. Es hat mit ,Wetten, dass …?’ nicht geklappt, oder sonst was. Die Zeit ist vorbei. Die Jugend hat andere Referenzen. Die Spiele sind aus der Zeit gefallen.“ Er findet: „Gottschalk ist von seiner Zeit schon 20 Jahre drüber. Auch wenn er ,Wetten, dass …?’ weitermachen würde, kann man sich es nicht mehr angucken.“ Die einstigen Raab-Shows wie „Schlag den Raab“ oder „Schlag den Star“ – „das ist auch schon alles tot“. Früher hat er die Shows von Stefan Raab gerne geguckt. Dass Raab nun nach neun Jahren wieder auf den Fernsehbildschirmen zurück ist, ist für Mächtil „nur noch Geldmacherei“.

Oliver Mächtil Foto: Laborenz

In Beate Wilms’ Leben kam der erste Fernseher „erst mit 16 Jahren“. Stattdessen hat sie damals viel auf der Straße gespielt mit Freunden. Zeit, was zu gucken, hatte sie trotzdem nicht – beruflich war sie im Landwirtschaftsbetrieb sehr eingespannt. „Erst, als wir verheiratet waren und selbst Kinder hatten, kam das erst so.“ Die von 1969 bis 2000 ausgestrahlte „Hitparade“ hat die Zweibrückerin immer gern geschaut. Würde sie sich die zurückwünschen? „Manchmal guck’ ich in alte Sendungen rein, in der Mediathek.“ Deshalb braucht sie keine Neuauflage. Die „amerikanischen Sendungen interessieren mich nicht so. Da guck’ ich mir lieber einen alten Heimatfilm an.“ Aber auch da reichen ihr die Folgen, die es gibt.

Beate Wilms Foto: Laborenz

Markus Lauer schießt zuerst „Wetten, dass …?“ in den Kopf, als er sich ans Fernsehprogramm als Teenager erinnert. Soll die Show, die Ende vorigen Jahres endgültig begraben wurde, mit einem neuen Moderator noch mal neu erfunden werden? „Nein. Da ist irgendwie der Flair weg. Ich denke, mittlerweile lässt sich das schlecht in die heutige Zeit importieren.“ Früher seien die Wetten cool und aufregend gewesen – „es gab noch kein Internet. Heute, mit Tiktok, hat man alles schon gesehen. Von daher weiß ich nicht, ob das Konzept heute noch so greifen würde.“ Die Serien „Ein Colt für alle Fälle“ oder das „A-Team“ hat er früher auch gern geschaut. Wenn er jetzt wieder drüber zappt, wundert er sich ein bisschen über sich selbst: „Als Jugendlicher fand ich das total toll, und heute ist das so: ,Naja, okay …’“ Sein Geschmack habe sich einfach verändert. Zur Raab-Rückkehr – quasi auch ein Remake von alten Shows wie „TV total“, das er in seiner neuen Show zeigt –, sagt er: „Mir scheint, der Mann braucht wieder Geld, oder Aufmerksamkeit.“

Markus Lauer Foto: Laborenz

Renate Felten hat früher immer gerne die Krimiserie „Derrick“ geguckt. Die Serie mit dem namensgebenden Ermittler in der Hauptrolle feiert am 20. Oktober ihren 50. Geburtstag. Sie lief ab 1974 für 24 Jahre. Sollte die Serie noch mal neu aufgelegt werden mit neuen Schauspielern? „Ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt wünschen würde. Inzwischen gucken wir die Filme auf Netflix.“ Auch Quizsendungen wie die mit Moderator Kulenkampff hat sie als Kind mit der ganzen Familie geguckt. „Samstagsabends war dann immer Familientag vorm Fernseher.“ Auch „Wetten, dass …?“ durfte nicht fehlen. Auch das muss es für sie nicht mehr geben. „Das ist alles veraltet. Das interessiert einen nicht mehr so.“ Das gab es mal, aber genug ist genug, meint die Zweibrückerin.

Renate Felten Foto: Laborenz

Kai Schließmeyer hat in seiner Kindheit und Jugend besonders gerne „Der rosarote Panther“, „Bonanza“ und „Raumschiff Enterprise“ geschaut. „Früher hab’ ich es gern geguckt, heute fehlt mir die Zeit.“ Der Zweibrücker hat sich eher aufs Sporttreiben fokussiert, erzählt er. Wenn diese drei Serien aber noch mal laufen würden, „würde ich es wieder gucken“. Aber: Von „Monk“ würde er sich definitiv eine Neuauflage wünschen. Daran gefällt ihm besonders gut „die Lösung der Fälle. Er hat ein kleines Blöckchen dabei und findet dann so aus den Puzzleteilen die Lösung.“