Donald Trump möchte 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Zweibrücken hat den Truppenabzug schon seit 35 Jahren hinter sich, denn da verließen die Amerikaner den Flugplatz.

Wir haben Menschen in Zweibrücken gefragt, welche Erinnerungen sie an die Amerikaner haben, die früher in der Stadt stationiert waren und gelebt haben. Birgit Dusch erzählt: „Es haben einige bei uns in Mörsbach gewohnt, man hat die Autos gesehen, ist aber nicht wirklich in Kontakt gekommen.“ Als Autofahrer seien die Amerikaner etwas chaotisch gewesen, da sei hin und wieder mal einer in ihrem Vorgarten gelandet. Sie habe sich damals mit der Ehefrau eines Soldaten angefreundet und sei von da an von dem Land begeistert gewesen. Diese Freundin wohne in Utah, regelmäßige Besuche fänden immer noch statt. Und: „Eine gute Freundin von mir lebt inzwischen in den USA, in Virginia.“

Birgit Dusch Foto: Matthias Laborenz

Klaus Dingler hat in den 70er- und 80er-Jahren seine Oma in Zweibrücken besucht. „Da war einfach mehr Leben.“ Auch Amerikaner traf er: „Es waren und sind freundliche Leute. Sie sind ja immer noch hier im Umkreis, in Ramstein oder Kaiserslautern.“ Bekanntschaften habe er damals im Alter von 17 oder 18 Jahren auch geschlossen. Man habe sich in Kneipen oder der Disco getroffen. „Im ländlichen Raum kenne ich noch ein paar Leute, die an Amerikaner vermietet haben.“ Im Supermarkt in Wallhalben zum Beispiel seien Amerikaner durchaus noch wahrnehmbar.

Klaus Dingler Foto: Matthias Laborenz

„Früher war mehr los“ sagt Ali Carki aus Zweibrücken. Durch den Abzug der Amerikaner sei viel Kaufkraft verloren gegangen. Kontakte gab es auch: „Eine Bekannte von mir hat einen Amerikaner geheiratet und drei oder vier Freunde hatten bei den Amerikanern auf dem Flugplatz gearbeitet.“ Ist er dadurch an Dinge herangekommen, die man sonst in Deutschland nicht bekommen konnte? „Ich habe mal Whiskey bestellt. Den hätte man hier zwar auch kaufen können. Aber so haben drei Liter aber nur halb so viel gekostet.“

Ali Carki Foto: Matthias Laborenz

Kurt Liebmann kommt ursprünglich aus Wien. Vor 2001 war er meist nur am Wochenende da. „Ich kann mich an die Amis noch insofern erinnern, dass dort, wo das Outlet ist, die Schranke war. Hinter der Eishalle hat man die Footballplätze gesehen.“ Sein Schwiegervater hatte bei den Amerikanern gearbeitet: „Bei einem Spaziergang hat er mir alles gezeigt, was wo war.“ Viele Gebäude seien noch da, wenn auch in anderer Funktion. Das Haus in Bubenhausen, in dem seine Frau und die Schwiegereltern gewohnt hatten, war zur Hälfte an Amerikaner vermietet. Von ihr weiß er auch, dass es früher in bestimmten Bars oder auf dem Jahrmarkt auch mal Zwischenfälle mit betrunkenen GIs gab und die Military Police (MP) eingreifen musste.

Kurt Liebmann Foto: Matthias Laborenz

„Das sind rein berufliche Erinnerungen, da wir viel auf dem Flugplatz in der Haustechnik gearbeitet haben“, blickt Herbert Conrad aus Zweibrücken zurück. Als Selbstständiger hat er die Aufträge vom Hauptsitz in Ramstein bekommen. Nach dem Abzug sei die Stimmung deshalb auch nicht so gut gewesen, aber inzwischen habe sich auf dem Flugplatz doch vieles zum Guten gewendet. Private Erinnerungen hat er nur an das Eisstadion, wo er zum Schlittschuhlaufen hingegangen ist, und dass er seine Frau, die auf dem Flugplatz in der Highschool beschäftigt war, von der Arbeit abholte.

Herbert Conrad Foto: Matthias Laborenz

„Im Haus nebenan in der John-F.-Kennedy-Straße hat eine amerikanische Familie gewohnt. Die hatten ein Mädchen, das so alt war wie ich. An deren Geburtstag durfte ich dann mit zur Feier auf dem Flugplatz, das war für mich ganz toll,“ erzählt Claudia Müller-Mettendorf. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die Piñatas, an die man mit dem Stock schlagen musste und dann kamen Süßigkeiten heraus. Den Kontakt aufrecht erhalten habe sie nicht, aber „meine Tante hat einen Amerikaner geheiratet“. Nach einer weiteren Station in Ulm seien die beiden nach Amerika in den Bundesstaat Utah zurück. „Meine Oma ist deshalb früher auch gependelt. Ein Jahr war sie bei ihrer Tochter in Amerika und darauf ein Jahr in Deutschland. Als sie 80 war, ist sie dann in Amerika geblieben.“ Auch die Tante einer Freundin lebe in Utah.