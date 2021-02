Die „Homburger Braunacht“ des Jahrgangs 2020 konnte coronabedingt nur in digitaler Form stattfinden – am heimischen Computer. Wie in jedem Jahr haben die Teilnehmer aber auch bei dieser Gelegenheit wieder unter mehreren gesondert gebrauten Bier-Prototypsorten einen Sieger gekürt. Wie die Karlsberg-Brauerei am 9. Februar mitteilte, handelt es sich dabei um die Sorte „Karlsberg Helles Weizenbock“. Diese setzte sich gegen die Vorschläge „Urzwickel“ und „Dunkles Landbier“ durch. Das neue Weizenbock mit Bananen-Note hat einen Alkoholgehalt von 6,4 Volumenprozent, 17 Prozent Stammwürze und eine Hopfung von 20 Bittereinheiten. Als saisonal limitiertes Produkt gelangt die Sorte jetzt in Stubbi-Flaschen in 20er-Kisten und als Sixpacks in den Handel.