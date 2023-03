Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sinnvoll oder nicht – das ist die Frage. Der Pfälzische Tischtennis-Verband (PTTV) hat sich jüngst dazu entschieden, die Tischtennissaison im Aktivenbereich zu verkürzen. In den Nachwuchsspielklassen ist es genau umgekehrt, dort wird die Saison vollständig zu Ende gespielt. In der Region ist die Bewertung dessen unterschiedlich.

In den Tischtennis-Spielklassen der Erwachsenen wird also in der Pfalz nur eine Einfachrunde gespielt. Das führt zu einem entspannten Terminplan und oftmals auch zu Zufriedenheit. In den