Im Saarland können Eltern ihre Viertklässer vom 9. bis einschließlich 15. Februar fürs neue Schuljahr in einer Gemeinschaftsschule oder im Gymnasium anmelden. Anmeldungen sind täglich zwischen 9 und 12 Uhr möglich, auch samstags. Die saarländischen Gemeinschaftsschulen entsprechen den Integrierten Gesamtschulen (IGS) in der Pfalz. In den Schulen gelten bei der Anmeldung Maskenpflicht und die 3G-Regel. Vorab zwingend notwendig ist eine Terminabsprache mit der jeweiligen Schule. Dies kann am Telefon oder online erfolgen. Zur Anmeldung mitzubringen sind das Halbjahreszeugnis mit Entwicklungsbericht der Grundschule im Original, eine Kopie der Geburtsurkunde beziehungsweise das Familienstammbuch sowie ein Nachweis über Masern-Impfschutz. Kann das Kind aus medizinischen Gründen nicht gegen Masern geimpft werden, muss dies von Arzt bescheinigt werden.