Aufgrund eines positiven Tests auf das Coronavirus in der Kita „Kleine Welt“ in der Canadastraße müssen die Mitarbeiter sowie die Kinder von drei weiteren Gruppen in häusliche Quarantäne. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleiben die Gruppen der Kita bis auf Weiteres geschlossen. Die zwei verbleibenden Gruppen bieten eine zeitlich eingeschränkte Betreuung zwischen 7 und 14 Uhr an. Das Gesundheitsamt hat die Eltern der betroffenen Kinder informiert.