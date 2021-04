In der kommenden Woche wird es in Zweibrücken weitere Corona-Testcenter geben. Darauf weist Lars Springer hin, der in Zweibrücken ein Fitnessstudio in der Landauer Straße betreibt und das Testcenter mit Teilen seines Personals betreiben will. Er sucht aber noch weiteres Personal. Auf dem Parkplatz zwischen Globus Baumarkt und Möbel Martin in der Wilkstraße richtet er ebenso ein Testcenter ein wie am Fashion Outlet auf dem Kundenparkplatz links vom Haupteingang. Die Container wurden bereits am Donnerstag gestellt, der Innenausbau folgt Dienstag und Mittwoch nach Ostern. Donnerstag oder Freitag soll es dann losgehen, teilte er auf Anfrage mit. Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte am Donnerstag auf Anfrage, dass die Stadt ihre Testkapazitäten hochschrauben muss, wenn sie Corona-Modellkommune in Rheinland-Pfalz werden sollte. Darauf will die Stadt vorbereitet sein, um im Falle der Zusage rasch starten zu können. Die Stadt hatte sich beim Land als Modellkommune beworben und will den sogenannten Tübinger Weg beschreiten, der eine deutliche Ausweitung der kostenlosen Coronatests vorsieht – bei weitgehender Öffnung der Geschäfte und Gastronomie. „In der vergangenen Woche hatte ich deswegen Gespräche mit Baumarkt und Outlet geführt“, so Wosnitza. Er habe dann Kontakt mit Lars Springer aufgenommen, der solche Testcenter zusammen mit Geschäftspartner Frank Weber betreibt. „Nächste Woche werden wir sechs Testzentren mit knapp 100 Mitarbeitern haben“, so Springer. Wer sich testen lasse, erhalte das Ergebnis entweder schriftlich oder per App aufs Smartphone. Terminvereinbarung unter www.coronatestpfalz.de