Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nun muss sich auch ein 35-jähriger gebürtiger Saarländer, der heute in Zweibrücken wohnt, wegen unerlaubten Drogenhandels vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken verantworten. Nach Verlesung der Anklage wurde er an seinem ersten Verhandlungstag in Fesseln ins Zweibrücker Gefängnis zurückgebracht, wo er in Untersuchungshaft sitzt.

Der Prozess gegen den 35-jährigen Zweibrücker wird am Freitag, 17. September, fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag hatte Staatsanwalt Christian Horras seine Anklage