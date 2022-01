Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt der Impfbus an vier weiteren Terminen nach Zweibrücken. Am Samstag, 29. Januar, Donnerstag, 3. Februar, Mittwoch, 9. Februar, und Donnerstag, 17. Februar, hält der Bus jeweils von 9 bis 17 Uhr am Zweibrücker Fashion Outlet. Alle Interessierten können sich an diesen Terminen ohne Anmeldung impfen lassen.