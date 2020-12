Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen in einem Homburger Seniorenheim ist auf 73 angestiegen. Hatte das Gesundheitsamt am Wochenende zunächst 46 Heimbewohner und sieben Pflegekräfte als positiv getestet gemeldet, sind nach weiteren Testungen weitere Fälle hinzugekommen. Betroffen sind nun insgesamt 60 Bewohner sowie 13 Pflegekräfte und Mitarbeiter. Dies teilt der Saarpfalz-Kreis mit. Weil sich die Corona-Infektionen auf fast alle Bereiche der Einrichtung erstrecken, können einzelne Wohnbereiche nicht mehr von anderen abgeschottet werden. Um eine weitere Verbreitung der Krankheit zu verhindern, hat das Gesundheitsamt Quarantäne für alle Bewohner bis vorerst einschließlich 11. Dezember verfügt. Das heißt, sie müssen in ihren Wohnbereichen bleiben. Gegenseitige Besuche sowie der Empfang von Gästen von außerhalb sind verboten. Das Personal der Einrichtung mit Kontakt zu den Bewohnern muss FFP2-Masken, Schutzhandschuhe und medizinische Schutzkittel tragen. Außerdem wird es täglich auf Corona getestet. „Wir haben mit Blick auf die zunehmend raumgreifende Entwicklung des pandemischen Geschehens keine weitere wirkungsvolle Alternative“, erklärt Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalz-Kreises.

Mehr zum Thema