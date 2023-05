Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Lucky und Ocho starben, merkten Tina und Sarah Gaudeck, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, ein geliebtes Tier angemessen zu beerdigen. Jetzt schließen die Schwestern eine Marktlücke in Zweibrücken und Umgebung. Ende Mai haben sie in Ernstweiler ihr Tierbestattungsunternehmen Tisa eröffnet.

„Vor zwei Jahren ist mein Kater Lucky gestorben, und wir konnten ihn nicht beerdigen“, erinnert sich Sarah Gaudeck. Tina Gaudecks Hund Ocho segnete vor fünf Jahren das Zeitliche,