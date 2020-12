Der Zweibrücker Meteorologe Patrick Lang ist sicher: Es gibt in Zweibrücken keine weiße Weihnacht. Durch Tief Greta werde es aber deutlich kälter. An Heiligabend sei der Himmel bedeckt, immer wieder regne es. Die höchste Temperatur werde bereits zu Beginn der Nacht mit zehn Grad erreicht. Im Tagesverlauf komme die Luft auf der Rückseite von Tief Greta immer mehr aus nördlichen Richtungen und kühle allmählich ab. Mittags um 12 Uhr werden noch acht Grad, abends um 18 Uhr bereits deutlich kühlere fünf Grad erreicht. Der mäßige Wind komme aus westlichen, später immer mehr aus nordwestlichen Richtungen, so Lang. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag kühle es bis auf null Grad ab, es sei aber weitgehend trocken. Autofahrer sollten aufpassen, vereinzelt gebe es überfrierende Nässe. Tagsüber überwiege am 25. Dezember bei einem mäßigen nordwestlichen Wind das Wolkengrau. Die Sonne zeige sich nur selten, maximal für zwei Stunden. Bei nur noch drei Grad falle vereinzelt ein Schneeflöckchen. Der zweite Weihnachtsfeiertag bringe viele Wolken, keine Sonne, aber auch keinen Niederschlag bei einem mäßigen südwestlichen Wind. Mit null Grad am Morgen und drei Grad am Nachmittag sei es winterlich kalt, informierte Lang. Die Aussichten nach den Feiertagen sind auch nicht vielversprechend für Schneefreunde: Es werde nasskalt, immer wieder gebe es bei null bis fünf Grad Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee.