Das Showorchester The New Generation hat sich das Zweibrücker Kulturamt für sein Weihnachtskonzert am Freitag ausgesucht.

Das Orchester The New Generation aus dem Saarland um seinen Bandleader Georg Fritz bietet bei der Show „Christmas Classics“ am Freitag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle Lieder für die ganze Familie: zeitlose Weihnachtsklassiker, lebensfrohe Gospelsongs, ein bisschen Swing, Jazz und Klassik. Der Bogen spannt sich von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ über bekannte Musical-Songs aus „Tanz der Vampire“ und „Starlight Express“ bis zu Rock- und Pophits. So finden sich schnell Werke von Beethoven Seite an Seite mit Welthits von AC/DC, Udo Jürgens oder Queen. Die 28-köpfige Bigband kommt mit US-Sängern Ty Leblanc und Bernard Smith, dem Musicalsänger Matthias Stockinger sowie den Sängerinnen Svenja Hartmann und Sabine Becker und einem Streichensemble, Es gibt noch Karten beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871451, und bei ticket-regional.de. Weitere Termine der Show: 10. und 11. Dezember Dillingen, Lokschuppen, 19.30 Uhr, 22. Dezember Saarbrücken, Saarlandhalle, 19.30 Uhr. Karten auch hier bei ticket-regional.de.