Der Zweibrücker Verein „ZW-Vernetzt“, der sich vor allem das Thema der Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, hat wieder ein Weihnachtsrätsel veröffentlicht. Zudem hat der Verein eine Idee für eine neue Fahrrad-Aktion.

Das Weihnachtsrätsel findet man auf der Internet-Seite zw-vernetzt.de. Es ist ein Buchstabenquadrat, in dem man Wörter finden muss, die sich um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit drehen. Als Hilfe gibt es Fragen und Silben. Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein für Viktors Genussladen in der Fußgängerzone (50 Euro), die Pfälzer Genusswerkstatt in Großbundenbach (40 Euro) und für Vital Art Kräuterlädchen in Hengstbach (30 Euro) und Geschenksets mit duftenden Seifen aus der Zweibrücker Seifenmanufaktur „Schaumstoff“. Mitmachen kann man bis Silvester.

Außerdem möchte der Verein im kommenden Jahr das Projekt „Radeln ohne Alter“ starten. Konkret geht es darum, dass Ehrenamtliche mit einer Art Fahrrad-Rikscha auch Alten und Behinderten das Radfahren ermöglichen. „Dieses Projekt wäre eine tolle Bereicherung für Zweibrücken“, findet Karin Grgic. Für dieses Projekt sucht der Verein Sponsoren, die Geld spenden wollen. Eine Fahrrad-Rikscha kostet rund 8000 Euro.