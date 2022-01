Der Anlass, das Programm und die Musiker sind außergewöhnlich beim Benefizkonzert am Sonntag, 9. Januar, 17 Uhr, in der Hornbacher Klosterkirche. Es ist ein Sonderbenefizkonzert, es ist das Abschiedskonzert des Organisten und Chorleiters Benedikt Schwarz, es gibt Musik von Benjamin Britten und Camille Saëns, es kommen das Solistenensemble des Badischen Kammerchores der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg, die Harfenistin Clara Dicke und Streicher des Saarländischen Staatstheaters und der Hochschule für Musik Saar. Aufgeführt werden Brittens „A Ceremony of Carols“ für Frauenchor und Harfe sowie Saint-Saëns „Oratorio de Noël“ für Chor, Soli, Harfe, Streicher und Orgel. Die Leitung des Konzerts hat Benedikt Schwarz. Der in Althornbach aufgewachsene 26-jährige Organist und Chorleiter verabschiedete sich damit aus Hornbach und Althornbach. 1858 komponierte Saint-Saëns innerhalb von zwölf Tagen sein knapp 40-minütiges Weihnachtsoratorium. Es packt die Weihnachtsgeschichte in ein romantisch-warmes Klangbild mit Texten aus verschiedenen Psalmen und den Evangelien nach Matthäus und Johannes. Brittens Sammlung weihnachtlicher Texte aus dem Mittelalter wird in einem lyrischen, harmonienreichen Klangbild vertont (Dauer: 25 Minuten). Es gilt 2G plus, der Eintritt ist frei, es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06338 993040, E-Mail pfarramt@evk-hornbach.de und beim Konzert um Spenden.