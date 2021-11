Der Zweibrücker Weihnachtsmarkt steht wieder auf der Kippe: Nachdem er noch Anfang des Monats ohne Beschränkungen geplant war, werden angesichts steigender Coronazahlen aber Forderungen nach einer G-Regelung immer lauter. Am Ende könnte der Weihnachtsmarkt ganz ausfallen. Heiko Saberatzky, der private Veranstalter des Zweibrücker Weihnachtsmarkts, sieht sich vor ein Dilemma gestellt. Er wehre sich nicht gegen Auflagen. So kurzfristig seien diese aber nicht mehr umsetzbar, und es fielen 20.000 Euro Mehrkosten an. Die könne er nicht auf die Standbetreiber abwälzen. Einige hätten auch angekündigt, bei 2G oder 3G auszusteigen. Aber: „Je weniger mitmachen, umso unattraktiver wird der Markt, und es kommen noch weniger Besucher.“

