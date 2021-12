In der Vorweihnachtszeit kann es passieren, dass man morgens müde in die Küche schlurft und auf Tisch und Boden verstreut Folgendes vorfindet: einen Klumpen handgeschöpfte Seife, dezent nach Veilchen duftend, ein Paar Lammfellhausschuhe, deren Schafstallgeruch mit dem Veilchenaroma ringt, ein Fingerhütchen Sahne-Walnuss-Likör in einem sternförmigen Fläschchen sowie einen drei Meter langen Häkelschal in Kreischgrün mit fetten Maschen und bunten Bommeln, in dem man im Lungensanatorium auf Spiekeroog eine gute Figur machen würde. In der Kehle steigt Magensäure auf, und da fällt einem wieder ein, dass man am Abend zuvor auf dem Weihnachtsmarkt war.

Zeit zum Nachdenken

Dieses Jahr fallen sie ja aus, die Weihnachtsmärkte. Zeit zum Nachdenken über das Phänomen. Oft werden sie ja kritisiert, die weihnachtlichen Märkte: zu kommerziell, zu viele Lichterketten, zu laute Musik, zu viel Ramsch, zu wenig Kunsthandwerk; vor allem das mit dem Kunsthandwerk scheint wichtig zu sein. „Wir waren letztens auf einem Weihnachtsmarkt, da war es richtig schön, die hatten da ganz viel Kunsthandwerk“, sagen die Menschen begeistert, und man sieht sie vor seinem geistigen Auge an Holzständen mit Holzprodukten vorbeziehen, rauen Schemeln vielleicht oder naturbelassenen Trögen. Dazu offenes Feuer, ausgehend von breiten Scheiten in rostigen Schalen, die an ausladende Feierlichkeiten in mittelalterlichen Burgen erinnern.

Da scheint es eh eine unheilige Verbindung zu geben, die Anzahl der mittelalterlichen Weihnachtsmärkte steigt, ich habe da jetzt nicht nachgezählt, aber es kommt mir so vor. Die Zielgruppen weisen auch signifikante Überschneidungen auf. Leute, die gerne in geschnürten Leinengewändern Veilchenseife kaufen oder verkaufen und dabei Sätze sagen wie „Seht, was euch wohlfeilgeboten wird, lauschet den fremdartigen Klängen und knausert auch nicht mit dem einen oder anderen Taler“, ohne dass sie jetzt Martin Luther wären oder so, haben offensichtlich auch ein Faible für Weihnachtsmärkte. Und was läge da näher als der Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Ein Lammfell übers Leinengewand gezogen, aus den Fellflusen mit groben Stichen Hausschuhe genäht, und schon kann’s losgehen.

Die Sache mit dem Kunsthandwerk

Das mit dem Kunsthandwerk – mit oder ohne mittelalterliche Aspekte – hat sich mir nie so recht erschlossen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Leute auf den Weihnachtsmarkt gehen, um sich dort jahreszeitgemäß mit Glühwein statt wie sonst immer mit Bier einen anzuzwitschern. Das wäre auch völlig in Ordnung, das kann man ohne Scheu aussprechen. Ich meine, was sollte man sonst für einen Zweck damit verfolgen, heißen Rotwein runterzustürzen, das Stürzen deshalb, weil er so schnell kalt wird und dann nicht mehr schmeckt. Hihi. Weil er dann nicht mehr schmeckt … als ob er das im heißen Zustand getan hätte. Aber es ist eine gute Ausrede, runter damit, „schnell, er wird schon ganz eklig und pappig“, und außerdem dampft die nächste Runde schon auf dem Tisch.

„Es gibt aber doch auch so richtig guten Glühwein, so Winzer-Glühwein, der ist lecker, den musst du mal probieren, die machen den selbst!“ Hab’ ich doch, hab’ ich alles probiert, roten, weißen, aus großen Gewächsen und kleinen Lagen und einmal sogar Dornfelder-Winzerglühwein im 0,5-Liter-Dubbeglas mit einer Nelke drin. Und ich muss sagen: Sie schmecken alle irgendwie auch nicht viel besser als der aromatisierte Chateau Latrine aus dem Tetrapack. Es ist halt Glühwein. Den trinkt man nicht zum Genuss, eher aus symbolischen Gründen.

Ein Glühweinfest – das hat Stil

Weshalb ich es sehr begrüßte, als mich ein Plakat einmal zum „Glühweinfest“ einlud. Kein Weihnachtsmarkt, kein „Vorweihnachtlicher Lichterglanz“, kein „Mittelalterlich Advent Spectaculum“, nein, ein Glühweinfest, da wusste man gleich, was einen erwartet, das hatte Stil. Mir wurde weihnachtlich. Und nach dem Glühweinfest findet man am nächsten Morgen auch keinen im Dornfelderrausch für 20 Euro gekauften kreischgrünen Häkelschal auf dem Küchenboden. Höchstens mal einen pappigen Pappbecher in der Jackentasche.