Ob und in welcher Form und welchem Umfang der Zweibrücker Weihnachtsmarkt dieses Jahr über die Bühne gehen kann, ist nach Angaben des Veranstalters Heiko Saberatzky noch unklar. Die Planungen seien so weit abgeschlossen, nun warte er auf die Entscheidung der Landesregierung, die Mitte September fallen soll. Das sagte Saberatzky am Freitag auf Anfrage. In anderen Pfälzer Kommunen wie Deidesheim wurde der Weihnachtsmarkt bereits abgesagt .