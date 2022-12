Bei leichtem Nieselregen schaute der Nikolaus am Freitagabend ausschließlich in zufriedene Gesichter, als er zusammen mit Rosenkönigin Annika, City-Managerin Petra Stricker, Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Organisator Heiko Saberatzky auf dem Alexanderplatz den Weihnachtsmarkt eröffnete. Zuvor war der Nikolaus aus der Fußgängerzone mit den beiden Ponys Idefix und Bartje zur Eröffnung gekommen. Ob die Kinder, die er mit einer Schokoladenausgabe seiner selbst an der Bühne beglückte, die Standbetreiber, die sich auf guten Besuch freuen, oder das Publikum, das sich auf Glühwein, Punsch, Bratwurst und Plätzchen sowie eine festliche Atmosphäre freute – allen stand die Freude über den Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Zwangspause ins Gesicht geschrieben. Nach der Eröffnung spielten Markus Wille und Pepe Pirmann auf ihrer Red Couch handgemachte Musik. Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt mit seinen über 50 Ständen rund um die Alexanderskirche bereits um 11 Uhr.