Da muss aber jemand etwas Großes tarnen. Anders lässt es sich kaum erklären, warum Diebe in der Nacht zum Nikolaustag am Dienstag Quadratmeter großes Tarnnetz der Bundeswehr auf dem Zweibrücker Weihnachtsmarkt gestohlen haben. Das Netz hing über dem Infostand der Streitkräfte auf dem Alexanderplatz und war mit zwei Lichterketten geschmückt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 06332 9760 oder per Mail melden.