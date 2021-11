Die Geschichte von Don Quichotte übertragen auf einen Esel und ein Pferd und noch ein paar Tiere – das bietet das Weihnachtsmärchen des Saarländischen Staatstheaters, das ab 14. November gespielt wird.

„Kann mir jemand sagen, wie das geht, wenn man die Welt nicht mehr versteht, und sich im Kopf nur alles dreht?“, fragt Herr Ritter im Schluss-Song von „Donkey der Schotte und das Pferd, das sich Rosi nannte“. Herr Ritter ist alt, er vergisst viel und ohne seine Haushälterin würde er sich gar nicht mehr zurechtfinden. Auch seine Tiere – Rosi, die Stute, die so gerne zum Zirkus will, und Donkey, der treuherzige Esel – stehen im Stall und sind ratlos, wie es weitergehen soll. Hinzu kommt, dass Herrn Ritters Tochter Antonia ihren Vater in ein Heim bringen will. Doch Trübsal ist hier nicht angesagt, sondern ein mutiger Aufbruch ins Abenteuer. Wie Don Quichotte möchte Herr Ritter unbedingt einen Drachen töten - und vor den Plänen Antonias fliehen. Wem das bekannt vorkommt: Im Vorjahr, als die Theater geschlossen waren, konnte man das Stück streamen, jetzt ist es live auf der Bühne zu sehen. Saarbrücken ist das erste Theater in Deutschland, das das Stück (75 Minuten, mit Musik) spielt.

Karten und Termine

14., 21., 28., November, 5., 11., 12., 19., 26. Dezember, 11 Uhr

28. November, 5., 12. Dezember, 16 Uhr

Schulvorstellungen vom 16. November bis 21. Dezember vormittags buchbar unter Telefon 0681 3092484