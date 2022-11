Wenn man das Homburger Weihnachtsdorf betritt, kommt man in eine andere Welt. Ab dem 7. Dezember öffnet es für drei Wochen seine Pforten auf dem Christian-Weber-Platz.

Von Patrick Göbel

Der Clou: Nicht nur ein Markt ist am Start, sondern auch eine Almhütte, jeden Tag eine andere Band – und eine Eisarena. Das ist aber noch nicht alles. Weil erstmal der Homburger Nikolausmarkt zwischen dem 25. November und 6. Dezember auf dem Marktplatz über die Bühne geht, muss sich das Weihnachtsdorf noch gedulden.

Ab 7. Dezember findet es dann aber auf dem Christian-Weber-Platz sein Zuhause. Vorübergehend, für drei Wochen. Einen Tag vor Silvester ist dann Schluss. Veranstalter Tob Events wird das Weihnachtsdorf nicht nur mit Märkten bestücken, wo man alles Mögliche – von Holzspielzeug über Christbaumschmuck bis hin zu Sachen aus Keramik, Ton und Glas – kaufen kann.

Die Eisarena ist das Herzstück

Herzstück wird die Eisarena sein, auf der sich Schlittschuhbegeisterte so richtig austoben können. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich vor Ort welche ausleihen. Für die kleinen Eisbären gibt es außerdem Sturzhelme und einen Schutzpingiun, der vorm Umfallen schützt. Schützen muss man sich vielleicht auch, wenn es ans Eisstockschießen geht. Dafür kann man sich Bahnen der Eisarena für 50 Euro pro Stunde und Bahn mieten.

Auch die Alm in Form einer urigen Skihütte findet wieder ihren Platz mitten im Weihnachtsdorf. Die Freitage und Samstage stehen unter dem Zeichen der Après-Ski-Partys. Wegen „massiver Personalengpässe“, berichtet Tob Events, gibt es dieses Jahr nichts zwischen die Kiemen. Speisen können laut Veranstalter aber von anderen Ständen in die Alm mitgebracht werden.

Jeden Abend gibt es zu verschiedenen Zeiten (meistens ab 18 oder 19 Uhr) auch Musik. Regionale Bands spielen in allen möglichen Genres – natürlich verpackt in weihnachtlichem Gewand. So tritt etwa am 17. Dezember die Zweibrücker Band Purple Haze auf – aber ohne hartes Wummern oder gellenden Bass. Akustisch passt’s eben auch besser zur Weihnachtszeit.

Info



Das Homburger Weihnachtsdorf hat ab 7. Dezember geöffnet.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch zwischen 11 und 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr