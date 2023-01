Spätestens jetzt ist die Weihnachtszeit in Zweibrücken endgültig passé. Am Montagnachmittag haben Mitarbeiter des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) eingesammelte Christbäume auf dem Alexanderplatz bergeweise aufgehäuft und Baum für Baum durch den Schredder gejagt. Die Häckselmaschine hat die Tannen fein geschroten, um sie in kompostierbares Material für Grünflächen und Gärten zu verwandeln. Nun kann der Frühling kommen – zumindest in dieser Hinsicht.