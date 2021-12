Das Forstamt Westrich bietet einen Weihnachtsbaumverkauf an, bei dem die Bäume von den Kunden selbst geschlagen werden. Ein Baum aus dem heimischen Forstgebiet sei wegen der kurzen Wege besonders ökologisch, sagt Förster Dieter Müller.

Die Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen werden an zwei Terminen verkauft: Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in Hornbach, Am Gimpelwald, weitere Informationen bei Förster Michael Bach unter Telefon 0176 24829634, und Samstag, 18. Dezember, 10 bis 14 Uhr in Zweibrücken, Rimschweilerstraße (Beschilderung ab Parkplatz Birkhausen). Bei Fragen ist Försterin Maria Jäger unter Telefon 01522 8851035 erreichbar.

Wer selbst einen Baum schlagen will, muss geeignetes Werkzeug mitbringen. Es gilt die 2G-Regel.