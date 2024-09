Manchmal ist es wohl gar nicht so einfach, sich beim Einkauf in den Ladenstraßen des Fashion Outlet Zweibrücken für das Richtige zu entscheiden. Unterstützung bei der Qual der Wahl leisten dort in regelmäßigen Abständen junge Influencer, die auf ihren Instagram-Accounts Shopping-Rundgänge durchs Outlet posten. So wie zum Beispiel am Freitag, 27. September, als die Influencer Sarah Strichert, Anna Wagner und Markus Moh Amar im bajuwarischen Outfit sich zunächst beim Outlet-Oktoberfest im kleinen Festzelt beim (in einem Fall veganen) Weißwurstfrühstück stärkten, ehe sie ihre Follower auf Insta-Einkaufstour mitnahmen und „Content machten“, wie Markus Moh Amar sagt. „Bei anderen Events wird man uns hier auch wieder antreffen können“, blickt Markus voraus: „Zum Beispiel zum Black Friday oder Valentinstag.“

Am Rande wurde bekannt, dass im Outlet Ende Oktober ein Shop von L’Oréal neu eröffnen wird – angesiedelt zwischen den Läden von Mustang und Lacoste.