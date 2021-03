Bislang Unbekannte haben bereits am Freitag zwischen 1 Uhr und 7 Uhr morgens einen weißen Volkswagen Polo 6C, Baujahr 2015, gestohlen. Laut Polizeibericht war der Kleinwagen mit Homburger Kreiskennzeichen in der Bliestalstraße in Blieskastel-Webenheim geparkt. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.