Es gibt kein Sanierungsgebiet Weiße Kaserne mehr und damit auch keine Möglichkeit mehr für den Besitzer, an öffentliches Fördergeld zu kommen. Der Stadtrat beschloss die Aufhebung der entsprechenden Satzung am Mittwoch einstimmig.

Es war ein Blick zurück im Zorn, der die Ratsmitglieder einte: Die Besitzer, das Ehepaar Bernd und Gabriele Hummel aus Pirmasens, hätten viel versprochen und wenig gehalten, so der Tenor. Nun seien über 20 Jahre ins Land gegangen, und außer dem Abriss eines Gebäudes und der Sanierung der Hauptkommandantur sei nichts passiert.

483 000 Euro an Zuschüssen kassiert

Dirk Schneider von der Fraktion Bürgernah erkundigte sich nach der Höhe der Zuschüsse, die die Hummels für die genannten zwei Maßnahmen erhielten. Laut Stadtplaner Harald Ehrmann waren das für den Umbau der Kommandantur 283 000 Euro und für den Abriss des Gebäudes neben der Kommandantur noch mal 200 000 Euro. Als diese Summen genannt wurden, kam lautes Murren im Stadtrat auf.

Norbert Pohlmann (Grüne) sagte, es bringe nichts, sich über die Fehler der Vergangenheit zu ärgern. Auch wenn es „sich um keine Erfolgsgeschichte handelt, und wir viel Zeit verloren haben für ein Areal mitten in der Stadt, aus dem etwas Besonderes hätte werden können“. Man könne nur darauf achten, dass ähnliche Verträge in Zukunft nicht mehr so viele Schlupflöcher für Investoren bieten.

Walter Buchholz (AfD) sprach sich für künftige Verträge für eine Klausel aus, dass das betreffende Objekt automatisch zurück an die Stadt fällt, wenn angekündigte Maßnahmen nicht innerhalb einer bestimmten Frist umgesetzt werden.

Walter Rimbrecht (SPD) sagte dazu, es habe ja eine Klausel gegeben, dass Hummel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Million Euro in die Weiße Kaserne investiert haben muss. Ein von dem Ehepaar beauftragter Wirtschaftsprüfer habe diese Investition 2009 zwar bestätigt, es seien aber nie Rechnungen vorgelegt worden. Die Stadt habe das damals so hingenommen und es versäumt, weitere Schritte einzuleiten.