Von Patrick Göbel

Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 80 km/h sorgten am Freitagabend für rund 100 Polizeieinsätze im Saarland. Meist seien Bäume umgestürzt; verletzt wurde niemand. Auch bei Autounfällen blieb es bei Sachschäden. In manchen Orten fiel auch der Strom aus, so etwa in Merchweiler bei Neunkirchen.