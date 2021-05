Der Streik der Busfahrer sorgte am Donnerstag dafür, dass nicht wenige Schüler zu spät oder gar nicht in die Schule kamen. Die Stadtverwaltung organisiert nun einen Notverkehr für Freitag. Die Busfahrer streiken auch am Freitag. In der Stadt Zweibrücken fahren keine Busse der Stadtbus GmbH, weder im Schülerverkehr noch im Linienverkehr. Die Stadtverwaltung hat deshalb einen Notfahrplan für den Überlandschülerverkehr erstellt. Dieser Notverkehr soll sicherstellen, dass Schüler von weiter weg in die Schule und wieder zurück kommen. Wie sich die Situation an den einzelnen größeren Schulen in Zweibrücken und Contwig am Donnerstag darstellte, das lesen Sie hier.