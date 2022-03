Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) erwägt für seinen gewerblichen Bereich die Umstellung auf Viertagewoche, sofern die Preise für Kraftstoff und andere Rohstoffe weiterhin extrem teuer bleiben. Die Lager des Stadtbetriebs seien zwar vorsorglich aufgefüllt. Dennoch bereiten die hohen Preise erhebliche Probleme. „Der UBZ hat einige Bereiche, bei denen eine Leistungsreduzierung gar nicht oder nur zum Teil möglich ist“, heißt es bei dem Betrieb. Das betreffe etwa die Müllabfuhr und die Straßenreinigung. Neben Kraftstoff werden auch Verbrauchsgüter, Ersatzteile, Zubehör, Asphalt, Holz und andere Materialien immer teurer. „Eine einfache Weitergabe dieser Preiserhöhungen ist nicht einfach möglich, da wir uns über Gebühren finanzieren und gehalten sind, uns an die Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes zu halten.“ Noch bevor die Preise explodiert seien, habe der UBZ seine Lager aufgefüllt. Zudem würden Arbeitsabläufe optimiert, um Leer- und Doppelfahrten zu vermeiden. Die Fahrer seien angewiesen, möglichst spritsparend zu fahren. Dennoch kündigt der UBZ an: „Sollte sich dieses hohe Preisniveau dauerhaft etablieren, werden wir gemeinsam mit dem Personalrat überlegen, ob wir nicht im gewerblichen Bereich auf eine Viertagewoche umsteigen.“ Auch will der UBZ in Zukunft seine Lkw-Flotte auf Wasserstoff-Laster umrüsten. Das sei vorerst aber noch Zukunftsmusik, da es noch nicht genügend Wasserstofftankstellen im Umkreis gebe. Wenn das Land den Bau solcher Tankstellen unterstützt, wolle der UBZ sich beteiligen.