Von Patrick Göbel

Ohrfeigen, Popcorn-Randale und Verwüstungen: Da haben wohl einige Kinozuschauer die Grenze zwischen Film und Realität vermischt. Während der Film „Creed III“, der Nachfolger der Box-Filme der „Rocky“-Reihe mit Sylvester Stallone gezeigt wurde, randalierten Besucher. Die Vorfälle spielen sich in ganz Deutschland ab.

Auch im Homburger Eden Cinehouse kam es letzte Woche zu Ausschreitungen. Die waren so gravierend, dass der Kinobetreiber den Film jetzt aus dem Programm genommen hat. Auf der Homepage des Kinos taucht der Film nicht mehr auf. Einen Hinweis darauf gibt es nicht. Kinobetreiber Andreas Simon berichtet, dass die Vorfälle immer schlimmer wurden. Am Donnerstag sei es während des Films sehr laut gewesen, einige Besucher hätten mit Popcorn um sich geworfen, sodass der Saal nach der Vorstellung sehr verdreckt gewesen sei. Am Tag darauf wurde sogar während der Vorstellung um 17 Uhr ein Mitarbeiter geohrfeigt. Dreimal habe der Film unterbrochen werden müssen, weil sich die Besucher lautstark und auffällig benommen hätten. Mehrere Zuschauer hätten unter Polizeianordnung aus dem Saal entfernt werden müssen. Als der Film abends gezeigt wurde, sei es auch zu Vorfällen gekommen.

Zeit für den Kinobetreiber, Konsequenzen zu ziehen – auch zum Schutz seiner Mitarbeiter. Im Cinetower in Neunkirchen, das Andreas Simon ebenfalls betreibt, ist „Creed III“ auch von der Leinwand verbannt. In anderen Kinos, etwa in Saarbrücken, habe es keine Ausschreitungen geben. In ganz Deutschland häufen sich aber die Vorfälle. Schuld daran könnte ein Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok sein, vermutet die Polizei. Besucher des Boxfilms würden sich gegenseitig anstacheln, Unruhe zu stiften. Die Randalierer sollten das Boxen lieber den Schauspielern überlassen.