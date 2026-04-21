Die Zulassungsstelle im Bürgerbüro im Zweibrücker Behördenzentrum Maxstraße 1 bleibt wegen einer EDV-Systemumstellung von Montag, 27. April, bis Mittwoch, 29. April, geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind an diesen Tagen keine Zulassungen möglich. Das Einwohnermeldeamt soll aber wie gewohnt geöffnet bleiben. Termine für diesen Zeitraum können nur telefonisch unter der Nummer 06332 871-334 oder per E-Mail buergerbuero@zweibruecken.de vereinbart werden.