Wegen der ab Donnerstag in Zweibrücken geltenden nächtlichen Ausgangssperre infolge der gestiegenen Corona-Infektionszahlen passt Edeka-Kaufmann Dieter Ernst die Öffnungszeiten in seinem Markt im Hilgardcenter an. „Wir werden ab Donnerstag um 20.30 Uhr schließen“, sagt Ernst. Damit sei sichergestellt, dass Kunden und Personal noch rechtzeitig nach Hause kämen. Die Kunden würden über Plakate im Markt auf die Änderung hingewiesen. Keine Änderungen werde es in seinem Markt in Niederauerbach geben, da dieser ohnedies früher schließe, um 20 Uhr.

Der Rewe-Markt am Etzelweg wird ab Donnerstag um 21 Uhr schließen. Das teilte die Pressestelle des Unternehmens mit.