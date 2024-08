Die Tierrechtsorganisation „Peta“ hat Anzeige gegen drei Saarbrücker Restaurants erstattet, weil sie Froschschenkel auf deren Speisekarte anbieten. Die Organisation hegt den Verdacht auf „Beihilfe zur Tierquälerei“, die Anzeigen richten sich jeweils gegen die Geschäftsführer der Restaurants. Peta gibt an, die Restaurants in den vergangenen Monaten angeschrieben und somit „vorgewarnt“ zu haben. Froschschenkel seien ein „Tierqualprodukt, für das Fröschen bei vollem Bewusstsein die Beine abgehackt und andere tierschutzwidrige Misshandlungen zugefügt werden“, so Peta-Referentin Tanja Breining. Der Großteil der in Europa erhältlichen Froschschenkel würde aus Indonesien, Vietnam und Südosteuropa stammen. In Deutschland sei es verboten, Frösche zu verletzen, zu fangen oder zu töten.