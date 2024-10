Der FC Homburg muss eine Geldstrafe in Höhe von 11.300 Euro zahlen. Das teilte der Verein gestern mit. Grund sei das „unsportliche Verhalten“ der FCH-Fans. Mindestens 30 Becher und Fahnenstangen hatten diese am 26. Juli beim Saisoneröffnungsspiel der Regionalliga Südwest beim SV Eintracht Trier aus dem Homburger Fanblock in den Innenraum geworfen. Zudem hätten nach Abpfiff vier Anhänger des Homburger Fußballvereins den Innenraum betreten. Das Sportgericht hat dem Verein deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 11.300 Euro auferlegt. 3700 Euro davon kann der FCH für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Insgesamt 37.540 Euro musste der Verein in den letzten drei Spielzeiten zahlen – auch wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans, so der FCH. Nun möchte der Verein „die Verfolgung der Täter intensivieren, um Strafen an diese weiterzugeben“. Zudem will er künftig konsequenter Stadionverbote erteilen. „Der FC 08 Homburg verurteilt grundsätzlich jede Form von unsportlichem Verhalten im Fanblock“, so der Verein.