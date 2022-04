Seit Montag wird die Sanddorfer Ortsdurchfahrt im ersten Bauabschnitt ausgebaut. Das betrifft auch den Busverkehr der Linie 513.

Wie die Stadt Homburg in einer Pressemitteilung berichtet, wird die Linie 513 bis Donnerstag, 14. April, über die Heidebruchstraße und Kaiserstraße in Richtung Homburg fahren. Die Haltestellen „Schießhaus“, „Friedhof“ und „Stadtpark“ entfallen auf der Route. Die Schulbusse der Grundschule Bruchhof halten jedoch zum Ein- und Aussteigen an der Haltestelle „Stadtpark“.

Die Sanddorfer Ortsdurchfahrt wird in fünf Bauabschnitten bis voraussichtlich 13. Mai ausgebaut. Der derzeit laufende erste Bauabschnitt verläuft vom Ortseingang Sanddorf bis zur Einmündung in die Weinbergstraße − Länge: rund 280 Meter. Der Verkehr wird von Bechhofen kommend über Homburg-Bruchhof nach Sanddorf umgeleitet. Die betroffenen Anwohner sollen je eine Woche vor Baubeginn am entsprechenden Abschnitt per Handzettel über die geplante Vollsperrung vor ihrer Haustür informiert werden.