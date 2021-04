Die Verbrauchermesse „2brücken“ wird es in diesem Jahr nicht geben. Dies teilten die Organisatoren gestern mit. Die Messe soll nun in den Mai 2022 verlegt werden.„Aufgrund der Corona-Pandemie-Lage ist es im Moment nicht möglich, für den geplanten Termin vom 18. bis 20 Juni eine Verbrauchermesse auf die Beine zu stellen“, erklärten die Verantwortlichen. Im Raum stand eine Verlegung auf einen späteren Termin im Jahr, beispielsweise August oder September. Da aber bereits im Juni der Straßenausbau in der Dr.-Ehrensberger-Straße, der Geschwister-Scholl-Allee sowie auf dem Messegelände starten soll, seien auch diese Zeitpunkte nicht geeignet. Als neuer Termin wurde der 20. bis 22. Mai 2022 festgelegt. Die Anmeldungen, die bereits eingegangen sind, bleiben laut Organisatoren gültig.