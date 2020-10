Weil ausgenommen der Saarpfalz-Kreis alle saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken seit dem Wochenende aufgrund steigender Coronavirus-Infektionen sogenannte Risikogebiete sind, hat die Saar-Landesregierung am Samstag die Corona-Verordnung geschärft. Sie gilt ab Sonntag, 18 Uhr, landesweit. Dann gilt, dass die Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen in öffentlichen Räumen auf zehn Personen begrenzt wird. In Privaträumen dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten oder der „familiäre Bezugskreis“ zusammenkommen, wie es in einer Erklärung von Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann heißt. Öffentliche Veranstaltungen sind unter freiem Himmel mit bis zu 100 Personen erlaubt - Abweichungen sind bei zugelassenen Hygienekonzepten möglich.

Für saarländische Gaststätten gilt ab Sonntagabend eine Sperrstunde von 23 Uhr bis sechs Uhr morgens. Zudem ist der Verkauf von alkoholischen Getränken solange untersagt. Ausgenommen ist der Verkauf von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Mitnehmen.

Eingeführt wird außerdem die Pflicht, bei öffentlichen Veranstaltungen auch an einem festen Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Gleiches gilt für den Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie der Betrieb von Tanzschulen außerhalb des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Hinzu kommt, dass Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume nicht mehr genutzt werden dürfen.

Saarpfalz-Kreis nur knapp unter 50er-Marke

Das Saarland hatte am Samstagabend gegenüber dem Stand von Freitag 107 neue, laborbestätigte Corona-Infektionen gemeldet. Der Saarpfalz-Kreis meldete 18 neue Fälle. Die meisten gab es mit neun in St. Ingbert, gefolgt von fünf in Homburg. Mit 70 neuen, bestätigten Infektionen aus den vergangenen sieben Tagen blieb der Saarpfalz-Kreis am Samstag nur ganz knapp unter der Marke von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Der Inzidenzwert wurde am Samstagabend mit 49,36 angegeben. Ab dem Wert 50 gelten Kommunen bundesweit als Corona-Risikogebiete. Der Landkreis Neunkirchen hatte am Samstag eine Inzidenz von 90,8, der Landkreis Sankt Wendel von 149,4.