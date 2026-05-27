In der Zweibrücker Straße in der Blieskasteler Altstadt haben in der Nacht zum Montag mehrere Motorräder in Flammen gestanden; der Brand griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über, ein Teil des Daches stürzte ein. Zwei weitere Wohnungen sind durch Feuer- und Rauchschäden unbewohnbar. Verletzt worden sei niemand. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Der Alarm sei am Sonntag gegen 23.45 Uhr eingegangen. 90 Feuerwehrleute aus Blieskastel, Kirkel, St. Ingbert und Zweibrücken mit Teleskopmast waren vor Ort. Das Feuer hatte sich auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss und den Dachstuhl ausgebreitet. Personen waren nicht mehr im Gebäude. Die Feuerwehr brachte Anwohner aus Nachbarhäusern in Sicherheit und verhinderte, dass sich die Flammen auf weitere Häuser ausbreiteten. Der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) danke den Einsatzkräften und zeigte sich „tief bewegt von dem, was unsere Einsatzkräfte in dieser Nacht geleistet haben. Sie sind in eine unübersichtliche, gefährliche Lage hineingegangen, ohne zu zögern – um Menschen zu schützen, um unsere Altstadt zu bewahren, um für uns alle da zu sein.“ Auch am Montag und Dienstag musste die Feuerwehr erneut ausrücken und Nachlöscharbeiten durchführen. Auch einen Hund habe die Feuerwehr über die Pfingsttage gerettet; insgesamt rückten die Einsatzkräfte während der Feiertage zehn Mal aus.