Beim Römer-Spektakel „Vita Romana“ an diesem Wochenende im Europäischen Kulturpark Reinheim-Bliesbruck fällt die Feuershow der Gruppe La Salamandre aus. Begründet wird dies mit dem Brandschutz angesichts der Trockenheit und der zahlreichen Wald- und Flächenbrände in diesen Tagen. Geplant war die Feuershow mit Fackelparade für Samstagabend, 13. August. Das keltisch-römische Ausgrabungsgelände liegt beiderseits der deutsch-französischen Grenze bei Gersheim-Reinheim. Wie der Saarpfalz-Kreis, einer der Betreiber des Parks, erklärte, hat die Präfektur des französischen Départements Moselle in einem Erlass vom 10. August jeglichen Gebrauch von offenem Feuer verboten. Die „Vita Romana“ endet somit am Samstagabend schon um 21.30 Uhr.

