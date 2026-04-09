Ab sofort müssen Busfahrer, die mit der Linie 238 von Homburg nach Martinshöhe – und umgekehrt – möchten, bis Ende Juni an vier anderen Haltestellen ein- und aussteigen. Das teilt eine Sprecherin der zuständigen RBZ (Regionalbus Zweibrücken GmbH) am Donnerstag mit. „Die Haltestellen Homburg Eisenwerk, Johannishof, Wäschefabrik und Gewerbegebiet können umleitungsbedingt nicht bedient werden“, heißt es. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Homburg Bahnhof und Lilienstraße auszuweichen. Die Abfahrtszeiten bleiben unverändert. Die Buslinie 238 fährt vom Homburger Hauptbahnhof über den Stadtteil Bruchhof, Bechhofen, Lambsborn bis Martinshöhe (und umgekehrt). Die Ersatzhaltestellen gelten voraussichtlich bis zum 27. Juni. Grund seien Bauarbeiten auf der Landstraße 119.